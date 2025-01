OM: Bolle Jos al half jaar in Sierra Leone

De Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben de laatste jaren meerdere signalen gekregen over de verblijfplaats van Jos Leijdekkers. Deze signalen hadden wereldwijd betrekking op verschillende landen. Naar al deze signalen is intensief en uitgebreid onderzoek gedaan. Dit heeft opgeleverd dat politie en OM sinds ruim een half jaar volkomen zeker weten dat Leijdekkers in Sierra Leone verblijft.

De 33-jarige Leijdekkers is een van de meest gezochte verdachten van Nederland. Het heeft de grootste prioriteit van politie en OM om hem in Nederland te krijgen, zodat hij zijn straf kan uitzitten. In dit verband wordt alles op alles gezet, maar in het belang van het onderzoek kan daar nu niet verder op ingegaan worden.

Leidekkers staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Hij is op 25 juni 2024 door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 24 jaar cel, vanwege zes drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne en het geven van een opdracht tot moord. Een Belgische rechtbank heeft hem in september 2024 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar vanwege drugshandel en mishandeling.

De Nederlandse politie doet ook onderzoek naar andere zaken waar Leidekkers vermoedelijke bij betrokken is, zoals de verdwijning van Naima Jilal. Het OM heeft een beloning uitgeloofd van 200.000 euro voor de beslissende tip die leidt tot zijn aanhouding.