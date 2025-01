Eerste Kamer stemt voor verbod op designerdrugs

Verboden ongeacht de specifieke samenstelling

Met dit verbod worden hele stofgroepen met dezelfde chemische basisstructuur onder de Opiumwet gebracht. Hierdoor is een hele groep veel voorkomende designerdrugs bij voorbaat verboden, ongeacht de specifieke samenstelling. Het verbod gaat per 1 juli 2025 in.

Gezondheidsrisico's

Staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, Vincent Karremans: “Het is voor drugsproducenten nu te makkelijk om designerdrugs te maken die lijken op illegale drugs maar door een net iets andere chemische samenstelling legaal zijn. Zo’n nieuwe drug levert wel vergelijkbare gezondheidsrisico’s op, zoals vergiftigingen en hartkloppingen, met ziekenhuisopnames en verslavingsproblematiek als gevolg. Met dit verbod op hele groepen nieuwe psychoactieve stoffen gaan we deze praktijk tegen. En daarmee geven we een duidelijk signaal af: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af.”

'Drugscriminelen de pas afsnijden'

Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel: “Met deze wet snijden we drugscriminelen de pas af. Door de meest voorkomende en gevaarlijke stofgroepen te verbieden zijn we criminelen een stap voor en belemmeren we de productie en handel van designerdrugs. De politie en het OM dringen al lang aan op deze wetgeving. Hiermee is deze wet een belangrijke stap in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.”

Noodzaak

Op dit moment wordt op grond van de Opiumwet een nieuwe stof verboden als uit een risicobeoordeling blijkt dat deze te grote gezondheidsrisico’s oplevert. Dit zorgt er in de praktijk voor dat drugsproducenten snel een sterk vergelijkbare drug maken met een net iets andere samenstelling, waardoor die nieuwe drug legaal op de markt kan komen. Goed voorbeeld is het bewezen schadelijke 3-MMC (ook wel “poes of miauw” genoemd) dat is opgevolgd door het nu nog legale 2-MMC.

Toevoeging van een lijst (Ia) aan de Opiumwet

Doordat designerdrugs makkelijk en legaal te verkrijgen zijn, ontstaat bij gebruikers onterecht de indruk dat het gaat om niet zo schadelijke middelen. Om deze ontwikkeling te stoppen is besloten over te gaan tot een wetsvoorstel waarin veel voorkomende groepen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS, of designerdrugs) worden verboden door toevoeging van een lijst (Ia) aan de Opiumwet.

Voorlichting

Met het verbod op groepen nieuwe psychoactieve stoffen wordt de eenvoudige verkrijgbaarheid van risicovolle stoffen die via websites aangeboden worden als “research chemical” tegengegaan. Hierdoor ontstaat een belangrijke drempel voor gebruik van deze stoffen. Tegelijkertijd ondersteunt het verbod de inzet van gerichte preventie en voorlichting waarmee gebruikers gewaarschuwd worden voor de gezondheidsrisico’s van deze drugs. Daarnaast kunnen instanties door dit verbod sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen rondom designerdrugs, nauwer samenwerken met internationale partners en Nederland minder aantrekkelijk maken voor drugscriminaliteit.