Nederlandse militairen ingezet bij luchtbrug voor hulpgoederen Gaza

Vrachtwagens

Het meest effectief om grote hoeveelheden hulpgoederen in Gaza te krijgen is over de weg. Daarom financiert Nederland ook de hulpverlening met vrachtwagens vanuit Jordanië. Ook draagt Nederland bij in de kosten voor humanitaire hulp die de VN en internationale organisaties leveren. Het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas maakt het leveren van meer hulp mogelijk. Die toename gebeurt al ruim een week via de weg en nu ook via de lucht.

Sneller

De helikopters hebben een belangrijke toegevoegde waarde. Ze zijn in staat goederen in gebieden krijgen, die moeilijk of niet over de weg bereikbaar zijn. Vliegtuigen kunnen nergens landen, helikopters wel. Daarnaast zijn bepaalde spoedtransporten, zoals medische goederen, sneller ter plaatse via de lucht.