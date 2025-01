Krimpflatie op krimpflatie: inhoud verpakkingen stapsgewijs steeds kleiner

Krimpflatie bij producten in de supermarkt gaat nog steeds door. Dat constateert de Consumentenbond na nieuw onderzoek. Opvallend is dat producten waarvan de inhoud al eerder stiekem was verlaagd, opnieuw kleiner zijn geworden.

Bij het Meldpunt Eerlijk van de Consumentenbond kwamen in 2024 250 meldingen van consumenten over krimpflatie binnen. Dat zijn er minder dan voorgaande jaren. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat kan komen doordat veel merken de inhoud van hun verpakkingen al eerder hebben verlaagd. Óf omdat consumenten de krimp niet in de gaten hebben. Dat laatste is niet gek, want we zien dat fabrikanten de inhoud van verpakkingen, heel slinks, in steeds kleine stapjes aanpassen.’

Krimp op krimp

Zo verlaagde Maaslander de inhoud van een pak belegen kaas eind 2024 van 150 gram naar 140 gram. Een relatief kleine daling. Maar in 2023 ging de inhoud al van 200 gram naar 175 gram en vervolgens naar 150 gram. Molenaar: ‘Bij elkaar opgeteld een forse krimp in een paar jaar tijd. Terwijl de prijs niet evenveel mee daalde.’

Ook de inhoud van een doos Ariel wascapsules kromp tussen 2020 en 2025 stapsgewijs van 14 naar 13, naar 12, naar 10 wascapsules. En de inhoud van Snack a Jacks Barbecue Paprika-rijstwafels ging vanaf 2017 stilletjes van 145 gram naar 127, 117, 107 naar 103 gram nu. Krimpflatie op krimpflatie dus.

Reactie fabrikanten

In een reactie op het onderzoek wijzen fabrikanten vooral naar de winkeliers die volgens hun de prijs bepalen. De fabrikanten zeggen enkel adviesprijzen te geven. Wat die adviesprijzen zijn, willen onder andere Nestlé en Mentos niet vertellen.

Ook proberen sommige fabrikanten de verminderde inhoud te verkopen als een ‘productverbetering’ die beter zou aansluiten bij de wens van de consument. Molenaar: ‘Allemaal kul-argumenten. Wees gewoon eerlijk en duidelijk. Zet op de verpakking dat er voortaan minder in zit of houd de inhoud hetzelfde en verhoog de prijs. Niet leuk, maar wel zo eerlijk.’