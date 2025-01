Politie treft drugslab aan in woning Haren

De politie ging vanochtend ter plaatse bij een woning aan de Vondellaan in Haren, voor het doen van een aanhouding buiten heterdaad op verdenking van een milieudelict. In het pand, een appartement midden in een woonwijk, trof de politie een lab aan voor de productie van mogelijk synthetische drugs.

Aanhoudingen

In de woning konden twee mannen worden aangehouden. Dit gaat om een 42-jarige man uit Haren die wordt verdacht een milieudelict en het vervaardigen van harddrugs. Een tweede verdachte is een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden op verdenking van het vervaardigen van harddrugs. Beide mannen zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek naar het drugslab is in volle gang. Zo doen we vandaag sporen- en buurtonderzoek bij de woning en komt de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) van de politie ter plaatse om het drugslab veilig te ontmantelen.