Onderzoek naar onnatuurlijke dood man in woning in Venlo

Na de melding dat in een woning aan de Casinoweg in Venlo een overleden man was aangetroffen, is de politie dinsdagavond 28 januari, gestart met een onderzoek. 'De omstandigheden maakten dat er sprake is van een onnatuurlijke dood', zo meldt de politie woensdag.