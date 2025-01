OM eist 30 jaar cel tegen 33-jarige Erasmus-schutter Fouad L.

Drie dodelijke slachtoffers

'Hij wordt ervan verdacht dat hij op 28 september 2023 zijn 14-jarig buurmeisje en 39-jarige buurvrouw heeft doodgeschoten aan het Heiman Dullaertplein. Daarna zou hij in het Erasmus MC een 43-jarige arts en docent doodgeschoten hebben voor een volle klas met studenten. Daarnaast stichtte hij brand in zijn eigen woning en in het onderwijscentrum van het EMC', aldus het OM.

'Gitzwarte dag'

28 september 2023 is een gitzwarte dag die veel Rotterdammers en eigenlijk heel Nederland nog helder voor de geest staat. Die middag was er chaos en paniek in de stad. Een man die boos was omdat hij na een lange studie geen diploma kreeg neemt op een verschrikkelijke manier wraak.

'Plan half voorbereid'

Verdachte voert die dag een gruwelijk plan uit dat hij al een half jaar aan het voorbereiden is. Om 14.10 uur openbaart dat plan zich aan de buitenwereld. De eerste twee mensen die ermee in aanraking komen zijn zijn buurmeisje van veertien, het eerste slachtoffer van verdachte, en haar beste vriendin die bij haar was. Een uur en 30 minuten later wordt verdachte aangehouden door de politie. Hij heeft dan drie mensen vermoord, twee levensgevaarlijke branden gesticht en meerdere mensen bedreigd met zijn vuurwapens.

Bekennende verklaring

Na zijn aanhouding legt verdacht een bekennende verklaring af en vertelt hij over zijn motief. Hij vertelt dat hij de feiten gedurende een half jaar heeft gepland en voorbereid. Verdachte stond om 5 uur op omdat het een belangrijke dag zou zijn. In zijn woning had hij al benzine klaar staan om brand te stichten. Hij had besloten om zijn buurvrouw te vermoorden omdat hij vindt dat ze zijn privacy heeft geschonden.

Conflict met andere docent

De docent wilde hij vermoorden vanwege een eerder conflict met een andere docent. Na deze aanvaring zakte verdachte in zijn ogen ten onrechte voor toetsen en hij kreeg ook problemen met andere docenten. Over de moord op het 14-jarig meisje zegt hij dat haar dood wraak was op haar vader, die hem maanden eerder beledigd zou hebben. “De verklaringen van verdachte zijn schokkend om te lezen en om aan te horen”, sprak de officier van justitie uit.

Peilloos verdriet

De officieren hebben meerdere keren uitgebreid met de nabestaanden gesproken. Uit die gesprekken komt een peilloos verdriet naar voren. Verdriet vanwege het wegvallen van een vader, moeder, zus, broer, partner, kind en kleinkind.

Kinderen slachtoffers

De officier tijdens de zitting: “In meerdere gesprekken is ons gebleken dat er grote zorgen bestaan over wat er kan gebeuren als de verdachte weer vrij komt. De nabestaanden maken zich nog het meest zorgen over de kinderen van de slachtoffers. Wat nu als de verdachte, als hij ooit vrijkomt, nog steeds een wrok koestert en nog steeds wraak wil nemen. Wie beschermt dan de kinderen?”

Enorme impact

Ook buiten de kring van nabestaanden heeft de zaak enorme impact. Op getuigen die het 14-jarige meisje naar buiten hebben gedragen, of die haar daar hebben zien liggen. Op getuigen in het klaslokaal die hun docent voor hun ogen vermoord zagen worden. Op mensen in het EMC die een man met een vuurwapen zagen. Op anderen in het EMC die ook daadwerkelijk door hem bedreigd werden. Op studenten in het onderwijscentrum die niet naar buiten durfden toen er brand uitbrak omdat ze dachten dat er mensen klaar stonden om ze neer te schieten als ze zouden vluchten.

Bescherming voor samenleving

Hoewel de ernst van de feiten een levenslange gevangenisstraf rechtvaardigt, ziet het OM redenen om deze straf niet te eisen. De aanklagers vinden een lange gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging passender. Dat is ook het advies van deskundigen die verdachte in het Pieter Baan Centrum onderzocht hebben.

Persoonlijkheidsstoornis

Verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis. De deskundigen schatten op dit moment in dat er gevaar is voor herhaling en dat behandeling nodig is om dat te beperken. Het OM is van mening dat een lange gevangenisstraf en tbs de samenleving beter beschermt tegen deze verdachte.