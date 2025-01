Identiteit en foto’s 2 aangehouden verdachten kunstroof Assen door politie gedeeld

Foto's en identiteit

'Daarom delen we nu de identiteit en foto’s van twee van de verdachten in de hoop op meer informatie over waar ze zijn geweest en met wie zij na de kunstroof contact hebben gehad. Die informatie zegt mogelijk iets over waar de buit nu is', aldus de politie. Het gaat om twee verdachten beide uit Heerhugowaard. De identiteit van de derde verdachte, een vrouw uit Heerhugowaard, wordt (nog) niet bekend gemaakt.

Aangetroffen tas en kleding

De politie is de verdachten op het spoor gekomen na de vondst van een tas die is achtergelaten in een wijk in Assen. Daarin werd ook kleding aangetroffen. Ook foto’s van deze tas en kleding worden door de politie nu gedeeld, evenals de plek waar de tas is gevonden.

Ford Transit

Naast informatie over de verdachten, de tas en de kleding wil de politie ook meer informatie over een zwarte Ford Transit te krijgen. Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat (één van) de verdachten mogelijk kort na de inbraak in een zwarte Ford Transit met het kenteken V-586-KR heeft gereden.

VW Golf

De politie vraagt daarom om meer informatie over deze Ford Transit en of iemand deze heeft gezien na de inbraak. Mogelijk zegt het iets over de reisbewegingen van (één van de) verdachte(n). Eerder vroeg de politie al aandacht voor de VW Golf met de (gestolen) kentekenplaat K-813-BK waarmee de verdachten van het museum wegreden.

Foto's en meer info op site politie

Op de speciale pagina www.politie.nl/assen-nl kunt u meer informatie vinden over de twee verdachten. Ook de foto van de originele zwarte Ford Transit wordt hier getoond, evenals de vermoedelijk gebruikte tas met kleding.

Weet u meer?

Weet u meer over deze verdachten en met name over waar zij zijn geweest na de inbraak? Uw informatie kan cruciaal zijn. Soms is een klein detail doorslaggevend in een onderzoek. Schroom niet om uw informatie te delen met de politie. Bel hiervoor de Opsporingstiplijn via 0800 – 6070 of via het Team Criminele Inlichtingen 088 – 66 177 34. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 of door vertrouwelijk met het Team Criminele Inlichtingen van de politie te bellen op 088 – 66 177 34. Zij schermen uw persoonlijke gegevens af van zowel de politie, de Officier van Justitie en de verdachten in het onderzoek waarover u informatie deelt.