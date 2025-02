Resultaat tussen FNV en Hutchison Ports Delta II na intensieve onderhandelingen

‘Het zijn zeer intensieve gesprekken geweest’, geeft bestuurder Asmae Hajjari van FNV Havens aan. ‘We hebben onder meer harde garanties gekregen op het gebied van ontslagvergoeding. Dit is een belangrijke stap voor werknemers van Hutchison Ports Delta II.’

Onzekerheid door ‘Omega-project’

Sinds augustus 2022 heerst er grote onzekerheid onder de werknemers van Hutchison Ports Delta II. Zo is het de bedoeling dat er een nieuwe containerterminal wordt gebouwd, het zogenoemde ‘Omega-project’. Maar of dit doorgaat is nog altijd niet zeker. Hierdoor blijft de toekomst van de werknemers onzeker.

Behoud van de kantonrechtersformule

De vakbond wilde dat die onzekerheid voor een deel weggenomen zou worden in de nieuwe cao. De vakbond wil dat werknemers bij eventuele boventalligheid een ruime ontslagvergoeding zouden krijgen volgens de zogenoemde ‘Kantonrechtsformule 2008’. Deze rekenmethode kijkt onder meer naar het aantal dienstjaren, het bruto maandsalaris en heeft een correctiefactor die afhankelijk is van de omstandigheden van het ontslag. FNV Havens heeft bedongen dat de correctiefactor 1 en 2 blijft gelden voor de havenarbeiders.

Regeling maakt zorgen minder zwaar

‘De regeling neemt de eventuele zorgen over het mogelijke ontslag zelf niet weg’, erkent Hajjari. ‘Maar mocht het in de toekomst toch gebeuren, dan krijgt de werknemer daarvoor een eerlijke vergoeding. Daarmee worden de zorgen van de werknemers wel minder zwaar. En dat is voor onze leden een erg belangrijk punt.’

Loonontwikkeling

De nieuwe cao heeft een looptijd van drie jaar, tot 1 januari 2028. De koopkracht van de werknemers wordt gewaarborgd door de automatische prijscompensatie (APC), waardoor het loon volledig meegroeit met de prijzen. Daarnaast zijn er loonsverhogingen afgesproken van 1% per 1 april 2025, 1,5% per 1 januari 2026 en 1,5% per 1 januari 2027. Ook ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 1.125,-.

Afspraken over ouderen en zwaar werk

Verder zijn er afspraken gemaakt om oudere werknemers gezond en duurzaam inzetbaar te houden tot aan hun pensioen. Bovendien is er een regeling voor zwaar werk afgesproken: Werknemers met een zwaar beroep kunnen hierdoor eerder stoppen met werken. ‘Uiteraard is het laatste woord aan de leden. Zij bepalen of we ook daadwerkelijk akkoord gaan met dit resultaat.’