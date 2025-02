F-35’s trainen inzet vanaf vliegbasis Åmari in Estland

8 Nederlandse F-35’s trainden afgelopen donderdag om snel inzetbaar te zijn, naar en vanaf een buitenlandse basis. 'In dit geval werd hiervoor vliegbasis Åmari in Estland gebruikt', zo meldt het ministerie van Defensie.

Leerstof

Vertrek en landingen vormden ook leerstof voor technisch personeel in de Baltische staat. Dit moest onder meer ‘vreemde’ toestellen opvangen, want zelf beschikt Estland niet over de F-35.

Brandstof

De luchtmacht heeft al sinds eind vorig jaar 4 F-35’s in Estland gestationeerd om Russische toestellen buiten de NAVO-oostflank te houden. Met deze 4 gevechtsvliegtuigen leerden Esten onder meer hoe je dit type toestel van brandstof voorziet. De overige 4 F-35’s vlogen voor de training vanaf Vliegbasis Leeuwarden naar Åmari.

Realiteit

Het op elkaar ingespeeld zijn is belangrijk. Dit voor het geval de luchtmacht F-35's vanaf een buitenlandse basis inzet om met bondgenoten in actie te komen.

Als het NAVO-verdragsgebied wordt bedreigd, zou dit realiteit kunnen zijn.