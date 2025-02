Spanje levert verdachte criminele cryptodienst Matrix over aan Nederland

Een 30-jarige Nederlandse man is afgelopen vrijdag 31 januari overgeleverd uit Spanje. 'Hij is verdachte in een onderzoek naar de versleutelde communicatiedienst Matrix. Dat platform werd op 3 december 2024 door de Nederlandse en Franse autoriteiten neergehaald in een internationale operatie, ondersteund door Eurojust en Europol', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).