Vrouw dood in Amsterdamse woning, politie gaat uit van misdrijf

Zaterdagochtend heeft de politie in Amsterdam in een woning aan de Gerard Callenburgstraat een overleden vrouw aangetroffen. 'Zij blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Een 32-jarige verdachte is aangehouden', zo laat de politie zaterdag weten.

Forensisch Onderzoek gestart

Na een melding rond 05.00 uur in de ochtend gaan agenten direct naar de woning in Amsterdam-West. 'Daar treffen ze een 30-jarige vrouw uit Amsterdam levenloos aan. Forensische Opsporing en de recherche zijn een onderzoek gestart', aldus de politie. Ten behoeve van het onderzoek is er door Team Transport Amsterdam een calamiteitencontainer geplaatst.

Man (32) aangehouden

Direct na de melding heeft de politie een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en wat de relatie is tussen beide, is nog onbekend en maakt deel uit van het onderzoek. De recherche komt dan ook graag in contact met mensen die mogelijk meer weten.