Defender OCTA vormt basis voor deelname aan Dakar Rally 2026 en wereldkampioenschap Rally-Raid

De Defender OCTA is de ultieme performanceversie van de ongeëvenaarde Defender familie. Vanaf 2026 vormt dit model de basis van een competitie-auto waarmee Defender deelneemt aan de Dakar Rally en het FIA World Rally-Raid Championship (W2RC).

Onstuitbare offroad-capaciteiten en kracht vormen de kern van elke Defender en deze eigenschappen zijn essentieel voor elke rallyauto. De keuze voor de Defender OCTA – de snelste en meest capabele Defender ooit – als basis voor het FIA Rally Raid-programma was dan ook een logische. In 2026 neemt Defender met twee competitie-auto’s deel aan de vijf rondes van het FIA World Rally-Raid Championship (W2RC), in de ‘Stock’-categorie voor auto’s gebaseerd op productiemodellen. Daarnaast verschijnen volgend jaar drie Defenders aan de start van de Dakar Rally, het hoogtepunt van het kampioenschap.