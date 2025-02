Gaswinningsproblematiek leidt tot onzekerheid en stress bij ondernemers in Groningen

De ondernemers in het gaswinningsgebied waren lange tijd een ‘vergeten groep’ en hebben te maken met allerlei negatieve gevolgen. Zij kampen met onzekerheid over hun financiële situatie en maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen bracht in kaart hoe de aanpak voor het midden- en kleinbedrijf er op het moment uitziet en welke steun verschillende organisaties bieden. Het onderzoek van Gronings Perspectief, van het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien dat regelingen en ondersteuning voor ondernemers vaak niet toereikend of niet goed zijn afgestemd op hun situatie. Dit veroorzaakt frustratie en stress.

Stapeling problematiek

Uit de onderzoeken blijkt dat ondernemers en ondernemingen kwetsbaar zijn door de gaswinningsproblematiek en tegen een stapeling van problemen aanlopen. De problemen zijn deels vergelijkbaar met die waar particulieren tegenaan lopen. Bovendien spelen er soms bijkomende problemen die aandacht vragen. Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is dit bijvoorbeeld de nasleep van de coronaperiode, voor agrariërs is dat het probleem van het mestoverschot.

Aziza Zijlstra, onderzoeker: “Bij ondernemers gaat de tijd die zij in de aardbevingsproblematiek steken ten koste van hun onderneming en dus van hun inkomen. Je ziet dat problemen stapelen: ze hebben deze problemen niet alleen thuis en in de onderneming, maar ook hun klanten en personeel kampen ermee. Verder zie je dat werkzaamheden in het gebied voor sommige ondernemers leiden tot overlast, minder klandizie, of andere schade voor de onderneming.” Dit alles verzwaart de mentale last.

Een aantal van de geïnterviewde ondernemers geeft aan omzet te verliezen door herstel- en versterkingswerkzaamheden aan hun pand. Een geïnterviewde ondernemer in de provincie Groningen: “Zowel het dak boven je hoofd als je broodwinning gaat stuk.”

Ondersteuning vaak niet passend

De afgelopen jaren is er meer betrokkenheid van uitvoeringsorganisaties, overheden en partijen die ondersteuning bieden. De samenwerking binnen dit systeem gaat steeds beter, maar het is ingewikkeld voor ondernemers: het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en bij welk loket ze terecht kunnen. Een belangrijk knelpunt is dat de bestaande regelingen en ondersteuning voor ondernemers vaak onduidelijk en ontoereikend zijn en soms ook niet passen bij de aard van de onderneming. Veel van de geïnterviewde ondernemers geven aan behoefte te hebben aan een duidelijk overzicht van alle regelingen en één centraal aanspreekpunt. De onderzoekers concluderen dat er nog veel nodig is om weer te kunnen ondernemen op een vergelijkbare manier als in de rest van Nederland.

Vaker op bezoek bij de ondernemer

Professionals zijn nu al een tijd erg druk met de vele beleidswijzigingen van Nij begun en dus ook met elkaar. Het advies van de onderzoekers aan hen: loop vaker binnen bij de lokale ondernemer en leer zo hoe het aanbod beter kan aansluiten bij hun vragen en behoeften.

Bron RU Groningen