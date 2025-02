Gedetineerde ging achter de tralies gewoon verder met drugshandel

De dikke muren en de tralies van een gevangenis weerhielden deze verdachte er niet van om “met de nodige macht en middelen” zijn handel in harddrugs gewoon voort te zetten. 'We hebben het hier over een 36-jarige man uit Den Haag die verdacht wordt van de nationale en internationale handel in cocaïne, speed, XTC, hasj en hennep gedurende een periode van een half jaar', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eist 10 jaar celstraf.

Versleutelde PGP-berichtendienst

Op 4 augustus 2020 wordt de verdachte aangehouden in een ander onderzoek naar de import en export van verdovende middelen. De politie komt de man op het spoor nadat de server van het bedrijf Encrochat in Frankrijk gehackt was en zogeheten Encrochat-berichten ter beschikking kwamen van justitie. Het bedrijf Encrochat leverde jarenlang een versleutelde PGP-berichtendienst (Pretty Good Privacy) waarvan met name criminelen gebruik maakten.

Telefoon in cel

De verdachte komt in dit onderzoek vast te zitten, maar heeft dan al na enkele weken de beschikking over een mobiele telefoon. Uit chatberichten blijkt dat er “druk is gezet” en dat er een “corrupte bewaarder” zou worden geregeld. Op 26 augustus 2020 schrijft de verdachte in een bericht: “dat hij op zijn cel zit en kan praten.” Er zijn ook meerdere gesprekken waarin hij aangeeft dat hij in de gevangenis zit vanwege Encrochat. Hij gebruikt daarbij ook accountnamen die lijken op de namen die hij eerder heeft gebruikt.

1,5 miljoen euro cash

Volgens het OM staat dan ook vast dat verdachte degene is die de berichten stuurt. Zo wordt er ook expliciet gesproken over een doorzoeking waarbij geen drugs is gevonden, maar wel 1,5 miljoen euro in cash. In het onderzoek waarvoor verdachte is gearresteerd neemt de politie een bedrag van € 1.469.900,- in beslag.

Grote hoeveelheden

Volgens het OM is er ook voldoende bewijs waaruit blijkt dat verdachte zijn handel in verdovende middelen gewoon heeft voortgezet. Zo wordt er in de berichten gesproken over grote hoeveelheden verdovende middelen en enorme bedragen. Hij zou contacten hebben over onder andere de handel naar Engeland, Duitsland, Zweden en Denemarken. Het dossier bevat diverse berekeningen waaruit kan worden afgeleid dat er sprake is van handel.

Drugstransport

Op 4 september 2020 voert de verdachte een gesprek met een handlanger over de kosten van een transport. Er wordt gesproken over ‘collo’ en ‘stempel’. De handlanger zegt: “ze gaan zondag vanuit collo.” Hiermee wordt een transport bedoeld van cocaïne uit Colombia. In de chats wordt gesproken over blokken en dat hij er “7 stuks kan pakken”, maar ook in kilo’s en “dat het beter is om gelijk 50 te pakken omdat er niks meer is.”

Eis

“Verdachte maakt deel uit van een categorie gedetineerden met de nodige macht en middelen die zich niet laat tegen houden door dikke muren en tralies”, aldus de officier van justitie. "Een categorie van gedetineerden waar we ons ernstig zorgen over moeten maken, want waar geweld zich traditioneel richt op afrekeningen binnen het criminele circuit, zien we steeds vaker dat het zich ook richt op bijvoorbeeld hoeders van de rechtstaat, zoals de PI-medewerker die blijkens de chat onder druk gezet moesten worden.” De criminaliteit grijpt letterlijk om zich heen.

10 jaar cel geëist

Omdat het hierbij gaat om veelvuldige import en export, waarbij er soms voor miljoenen per week werd verhandeld en verdachte door is gegaan in de gevangenis door iemand te laten corrumperen, eist het OM een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.