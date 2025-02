Twee gewonden bij schietpartij zalencentrum Rotterdam

De schietpartij was rond 04:00 uur in de nacht van zaterdag op zondag, aldus omroep Rijnmond. Het eerste slachtoffer van de schietpartij viel in het zalencentrum zelf. De ander werd op op de Marconistraat aangetroffen. De politie wist kort daarna twee verdachten aan te houden. Over de toedracht van het schietincident is nog weinig bekend.