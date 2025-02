Op woning geschoten in Emmen

Op zondagochtend ontving de politie rond 05:00 uur melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Rolderbrink in Emmen. Daarbij zouden harde knallen zijn gehoord. Ter plaatse bleek dat er op de woning is geschoten. Hierbij raakte niemand gewond. De politie is direct een onderzoek gestart. Er wordt sporenonderzoek en buurtonderzoek gedaan.