Overleden vrouw in woning Arnhem, bewoner aangehouden

Zaterdagmiddag werd in een woning aan de Klarendalseweg in Arnhem een overleden vrouw aangetroffen. Dit meldt de politie zondag.

Onderzoek

'Er is gelijk een onderzoek gestart naar de identiteit en de oorzaak van haar overlijden. Een persoon is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid', aldus de politie.

Doodsoorzaak en identiteit

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is in volle gang. Ook het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer is nog niet definitief afgerond. Daarom deelt de politie op dit moment nog geen informatie daarover. Wel meldt de politie dat de verdachte die zaterdag al werd aangehouden een bewoner is.