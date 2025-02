Overvallers gokken verkeerd en stuiten op gesloten deur casino

Vrijdagochtend is de politie in het Brabantse Made massaal in actie gekomen na een melding van een gewapende overval op een casino aan de Kerkstraat. 'De daders troffen een gesloten toegangsdeur en reden vervolgens zonder buit weer weg in een rode deelauto. We zijn naarstig naar hen op zoek, en roepen getuigen op om zich te melden', zo meldt de politie.