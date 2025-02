OM wil dat BTW-fraudeur met valse facturenfabriek 66 maanden achter tralies verdwijnt

Afgelopen week stonden een 68-jarige man en een 72-jarige vrouw tijdens meerdere zittingsdagen voor rechtbank Amsterdam. 'De man wordt verdacht van het opmaken en gebruiken van valse facturen voor meer dan 50 miljoen euro en het witwassen van bijna 1,5 miljoen euro in de periode van januari 2017 tot oktober 2023 in Nederland en Duitsland', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Valse facturenfabriek

De man zou een zogenaamde valse facturenfabriek gerund hebben voor verschillende kledinghandelaren. 'Bovendien is de man na zijn aanhouding, doorgegaan met het runnen van een nieuwe valse facturenfabriek, waarna hij in 2023 opnieuw is aangehouden', aldus het OM.

Vrouw

De 72-jarige vrouw staat terecht voor het witwassen van de opbrengsten uit de valse facturenfabriek. Daarbij gaat het om een bedrag van bijna 7 ton. Het OM eist voor de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en zes maanden en voor de vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 180 uur.

'Geldstroom van ruim 50 miljoen euro'

Er is in totaal een geldstroom van ruim 50 miljoen euro aan valse facturen geweest. De FIOD heeft een belastingnadeel van meer dan 10 miljoen euro berekend. Door geld over te boeken naar andere rekeningen, contant op te nemen en te gebruiken om auto’s en een woning te kopen, zou de verdachte ook bijna 1,5 miljoen euro hebben witgewassen. De verdachte vrouw wordt ervan verdacht van de opbrengsten van de valse facturenfabriek te hebben geprofiteerd, doordat zij onder meer in een huis woonde in Duitsland en van auto’s gebruik maakte die met deze criminele opbrengsten zijn gekocht.