Ontvoerde man Breda terecht

De 24-jarige man uit Breda die was ontvoerd, die is weer terecht zo meldt de politie.

Er zijn momenteel nog geen verdachten aangehouden, maar het onderzoek loopt nog. We roepen mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. In het belang van het onderzoek en de privacy doen we verder geen mededelingen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 00.00 uur, werd de 24-jarige man ontvoerd op de Dr. Schaepmanlaan in Breda, bij de atletiekvereniging.