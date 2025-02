Jongen (19) neergestoken in Amsterdam

Een 19-jarige jongen uit Amsterdam wordt daarbij gestoken. Een 15-jarig meisje zonder vaste woon of verblijfplaats kan later worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De recherche is op zoek naar getuigen en beelden.

Rond 18.45 uur krijgt de politie een melding van een steekincident op het Bijlmerplein. Agenten gaan direct die kant op en treffen een slachtoffer aan. Dan blijkt het slachtoffer meerdere steekwonden te hebben. De agenten verlenen direct eerste hulp, waarna personeel van de ambulance de zorg overneemt en hem overbrengt naar het ziekenhuis. De verdachte slaat na het steekincident op de vlucht. Rond 21.30 uur wordt de vermoedelijke verdachte buiten heterdaad aangehouden in een woning in Amsterdam-Zuidoost.

De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident.