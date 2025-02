Verbinding A10 Zuid naar A4 Schiphol/Rotterdam 2 weekenden dicht

In de weekenden van vrijdag 31 januari en vrijdag 7 februari is de verbindingsweg van de A10 Zuid naar de A4 Schiphol/Rotterdam dicht.

De extra reistijd kan oplopen tot een half uur, zowel op de ringweg als in de stad.

Afsluitingen

Van vrijdagavond 31 januari 21.00 uur tot maandagochtend 3 februari 05.00 uur en van vrijdagavond 7 februari 21.00 uur tot maandagochtend 10 februari 05.00 uur is in knooppunt De Nieuwe Meer de verbindingsweg van A10 Zuid naar A4 Schiphol/Rotterdam afgesloten.

Verkeer vanuit de stad (binnen de ring) kan geen gebruik maken van oprit S107 richting knooppunt De Nieuwe Meer.

Daarnaast is voor verkeer vanuit Amsterdam Nieuw-West de oprit S107 richting de Coentunnel niet bereikbaar.

Om de A10 Zuid te ontlasten, is ook de oprit S109 vanaf de Europaboulevard naar de A10 Zuid richting A4 Schiphol/Rotterdam op zaterdag en zondag afgesloten, tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

Alle overige op- en afritten van en naar de A10 Zuid blijven wel open.

Omleidingen

Verkeer op de snelwegen wordt omgeleid via de A2 en A9 of A10 Noord.

Doorgaand verkeer richting A4 Schiphol/Rotterdam rijdt via de A9 naar de A4.

Doorgaand verkeer richting A8/A7 Zaanstad/Leeuwarden rijdt via de A10 Oost en A10 Noord.

Verkeer dat gebruikmaakt van het kruispunt S107 en de A10 West of oprit S109 naar A10 Zuid richting A4 Schiphol/Rotterdam wordt lokaal omgeleid. Volg hier de gele omleidingsborden.