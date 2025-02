Onderzoek naar fietsroutes middelbare scholieren: aantal knelpunten beperkt, maar verbetering is mogelijk

Dagelijks fietsen zo’n 64.000 jongeren naar hun middelbare school in onze provincie. We willen uiteraard dat dit zo veilig mogelijk kan. Daarom hebben we op initiatief van Provinciale Staten onderzoek uitgevoerd naar de fietsroutes van middelbare scholieren.

In totaal is 16 procent van het fietsnetwerk aangemerkt als een belangrijke scholierenroute. We spreken van een belangrijke scholierenroute bij minstens 150 fietsritten door scholieren per dag. Naast de routes zijn ook verkeersveiligheidsknelpunten in kaart gebracht, zoals gevaarlijke kruispunten en smalle fietspaden. Het onderzoek laat zien dat op een groot deel van de schoolfietsroutes de knelpunten relatief beperkt van aard zijn, maar dat er niettemin nog wel locaties zijn waar verbetering gewenst en mogelijk is.

Scholieren van twee middelbare scholen zijn betrokken om het onderzoek te verfijnen. Zij gaven aan zich over het algemeen veilig te voelen op de fiets, maar noemden wel specifieke problemen, zoals gevaarlijke situaties bij gemengd verkeer of afleiding door telefoons.

Aanbevolen verbeteringen

Het aanpakken van de knelpunten vraagt om investeringen. Investeringen zijn vooral nodig voor het verbreden van fietspaden en het aanpassen van wegen om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen. Een van de voorbeelden hiervan is het realiseren van zogenaamde 'Doorfietsroutes', waar de provincie al flink mee op stoom is. Op deze 'doorfietsroutes' kunnen fietsers, waaronder scholieren, comfortabel, veilig en snel naar school fietsen op fietspaden die extra breed zijn en zo min mogelijk obstakels kennen.

Naast infrastructuur richt de provincie zich ook op fietsgedrag. Denk aan lesprogramma’s die scholieren bewust maken van veilig gedrag, zoals het voorkomen van afleiding in het verkeer en omgaan met groepsdruk. Vanaf 2025 start een project specifiek gericht op jonge e-bikegebruikers.

Samenwerking met wegbeheerders

Een belangrijk deel van de fietsroutes ligt op wegen die niet onder beheer van de provincie vallen. De provincie gaat met gemeenten en waterschap verder in gesprek over het onderzoek en hoe zij dit in hun plannen kunnen opnemen. Gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor verkeersveiligheidsprojecten.

Vervolgstappen

In 2025 schrijven we een plan van aanpak om de knelpunten te prioriteren en op te nemen in de provinciale plannen. Daarnaast bekijken we jaarlijks of het regionaal fietsnetwerk voldoende aansluit bij de routes die scholieren gebruiken.

Met dit onderzoek en de vervolgplannen zet de provincie Utrecht een belangrijke stap naar veiligere en betere fietsroutes voor middelbare scholieren.