Gelderland investeert in sport en bewegen

Met het Gelders Programma Sport investeren we €16 miljoen in een gezond Gelderland waar iedere Gelderlander, die dat wil, kan sporten en bewegen.

We leggen de nadruk op voldoende sport- en spelvriendelijke buitenruimtes, een voor iedereen toegankelijke sport en een betere verbinding tussen top- en breedtesport.

Gelderland in beweging

Nederlanders bewegen steeds minder, en sporten wordt voor steeds meer mensen een dure hobby. De motoriek van onze jeugd neemt af: het buitenspelen wordt ingeruild voor schermtijd. Ook is het steeds moeilijker vrijwilligers te vinden die bij sportverenigingen willen meehelpen. Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat jaarlijks 8.500 mensen overlijden omdat ze (veel) te weinig sporten en bewegen.

Sport toegankelijk maken voor iedereen

Met ons provinciale sportbeleid geven we hier aandacht aan. Bijvoorbeeld door sport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, van jongs af aan, ook voor inwoners met een kleine beurs of die minder mobiel zijn. Investeren in sport en bewegen betaalt zich uit: de maatschappelijke opbrengst van sport en bewegen is 2,76 keer hoger dan de kosten. Deze positieve opbrengst komt bijvoorbeeld door betere gezondheid, een hogere levensverwachting en minder kosten voor de zorg.

Dit doet sport voor Gelderland

Door activiteiten mogelijk te maken, draagt het programma Sport bij aan de leefbaarheid van de Gelderse samenleving. Dit doen we met evenementen en talentencentra, onder andere voor aangepast sporten, en door te zorgen voor voldoende ruimte voor sport en bewegen. We maken zo de verbinding tussen top- en breedtesport, bevorderen de gehandicaptensport, stimuleren talenten en maken samen met gemeenten sport- en spelvriendelijke buitenruimte.

Samen meer bereiken

De thema's van het Nationale Sportakkoord zijn leidend in het nieuwe Gelderse programma Sport. De rol van provincie Gelderland ligt bij het versterken van de (gemeentelijke) samenwerking(en), met alle partners in het Gelders Sportakkoord als basis. Om de plannen uit te voeren, wordt nauw samengewerkt met Topsport Gelderland en de Gelderse Sport Federatie. Zij ontvangen een structurele subsidie, onder andere voor hun rol op het gebied van sociale veiligheid, inclusie, verenigingsondersteuning en talentontwikkeling. Om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te kunnen laten sporten, geeft de provincie deze coalitieperiode een jaarlijkse subsidie aan het Jeugd Fonds Sport & Cultuur. Met het nieuwe fonds Maatschappelijke Waarde Topsport wordt de kracht van topsportevenementen nog gerichter ingezet voor de breedtesport en andere maatschappelijk doelen. Hiermee blijft Gelderland met haar beleid landelijk koploper in sport en bewegen.