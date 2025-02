Tekort ICT’ers en technici blijft komende jaren toenemen

Wij vroegen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) om dit rapport te maken.

Meer mensen die aan het werk kunnen

Er is ook een lichtpuntje: werkgevers krijgen het over het algemeen iets makkelijker om mensen te vinden, dan 2 jaar geleden werd verwacht. Al is het een klein verschil. De voorspelling voor 2023-2028 is iets minder negatief dan de vorige, die liep van 2021-2026. Er zijn iets meer nieuwe werkenden (4%) dan mensen die met pensioen gaan (3,4%) en de nieuwe banen die ontstaan (0,2%). In Gelderland zijn 1,1 miljoen werkenden.

Dat betekent dat er in de periode 2023-2028:

ruim 46.000 mensen de arbeidsmarkt betreden;

ruim 39.000 mensen met pensioen gaan;

ruim 2.000 nieuwe banen ontstaan.

Nieuw is ook dat er meer mensen aan het werk zijn gegaan dan in de vorige voorspelling werd verwacht. En de beroepsbevolking is gegroeid.