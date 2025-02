Optreden tegen probleemwolf stap dichterbij

Het faunabeheerplan wolf is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid, en wij keurden het goed. Een faunabeheerplan is nodig om op te treden tegen probleemwolven. Het plan bevat ook de basis voor populatiebeheer (sturen op aantallen) op termijn.

Met de goedkeuring van het faunabeheerplan kan er niet direct worden opgetreden. Als het nodig is om actie te ondernemen tegen een probleemwolf, moet er altijd eerst een vergunning worden aangevraagd. Dit plan biedt daar de basis voor. Als er sprake is van een acuut onveilige situatie, dan is de burgemeester van de gemeente bevoegd om in te grijpen. Een burgemeester kan bij een acuut onveilig situatie, zoals een bijtincident wolf-mens, besluiten om de wolf in uiterst geval te laten doden.

Faunabeheerplan beschrijft bescherm- en beheermogelijkheden

Het faunabeheerplan bevat wetenschappelijke onderbouwingen. Het beschrijft bijvoorbeeld hoe wolven zich ontwikkelen, hoeveel er in Gelderland zijn of hoeveel schade ze aangericht hebben. Ook beschrijft het plan welke bescherm- en beheermogelijkheden er zijn. Wij willen dat er evenwicht komt tussen de beheersing van wolvenpopulaties en de bescherming van de natuur. Dat is belangrijk, want wolven veroorzaken nu veel schade bij weidedieren. Op en rond de Veluwe geven wolven mensen ook een onveilig gevoel.