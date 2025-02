Verbod op couperen of castreren schapen of kalveren met elastiek

Het is niet langer toegestaan om schapen of kalveren te castreren of staartcouperen met een elastiek. 'Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat couperen of castreren met een elastiek, zelfs met pijnbestrijding, zorgt voor wekenlange pijn', zo meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag.

Afknelling

Couperen of castreren met een elastiek betekent dat een elastiek het lichaamsdeel afknelt, waarna het geleidelijk afsterft. Dit kan meerdere dagen duren. Daarna ontstaat een open wond. 'Het proces tot genezing kan meerdere weken duren en is erg pijnlijk voor het dier, ook wanneer pijnstilling wordt toegediend. Een diervriendelijker alternatief is een chirurgische ingreep door een dierenarts, zoals chirurgisch couperen', aldus de NVWA.

Preventief couperen bij 3 schapenrassen tot 2028

Preventief couperen van staarten is bij de meeste schapenrassen al verboden, behalve bij de rassen Suffolk, Hampshire Down en Clun Forrest. Tot 1 januari 2028 mogen de staarten van de vrouwelijke dieren (ooien) van deze rassen nog preventief gecoupeerd worden. Deze ingreep mag vanaf nu alleen nog chirurgisch worden uitgevoerd.

Myiasis

De uitzondering is bij deze schapenrassen gegeven zodat er gefokt kan worden met schapen met kortere staarten. De lange bewolde staarten kunnen in combinatie met bevuiling tot myiasis leiden. Myiasis is een pijnlijke huidziekte veroorzaakt door de maden van de blauwgroene bromvlieg. De schapenhouder kan het risico op deze ziekte ook verminderen met andere preventieve maatregelen.