Man (23) aangehouden voor zedenincidenten in Oud-Beijerland

Meldingen benaderen meisjes en jongens op straat

'Afgelopen periode heeft de politie in de Hoeksche Waard meerdere meldingen gekregen over een man die meisjes en jongens benaderde op straat in Oud-Beijerland. In één van deze gevallen heeft er daadwerkelijk ontucht plaatsgevonden tussen de verdachte en een kind', aldus de politie.

Onderzoek gestart

De afdeling zeden van de Politie Eenheid Rotterdam en een Team Grootschalige Opsporing zijn onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart, dat zondag leidde naar deze aanhouding. De politie verzamelde camerabeelden en sprak met getuigen. Ook was de politie meer aanwezig in de omgeving van waar de incidenten hebben plaatsgevonden.