Gewonde na meerdere explosies en brand in woning Valthermond

Aan het Zuiderdiep in Valthermond is maandag aan het begin van de avond brand uitgebroken in een woonhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er meerdere explosies gehoord. Vervolgens werd de inpandige brand uitslaand.

Zwaargewonde

Bij de brand is iemand gewond geraakt, er zou sprake zijn van 'aanzienlijk letsel'. Mogelijk is er nog iemand in de woning aanwezig. Er is een traumahelikopter opgeroepen.

Opgeschaald

Inmiddels is opgeschaald naar een zogenoemde 'grote brand', wat betekent dat er meerdere brandweereenheden opgeroepen worden om te helpen met het bestrijden van het vuur.