Update: Dode en gewonde na meerdere explosies en brand woning Valthermond

Aan het Zuiderdiep in Valthermond is maandag aan het begin van de avond brand uitgebroken in een woonhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er meerdere explosies gehoord. Vervolgens werd de inpandige brand uitslaand.

Zwaargewonde

Bij de brand is iemand gewond geraakt, er zou sprake zijn van 'aanzienlijk letsel'. Mogelijk is er nog iemand in de woning aanwezig. Er is een traumahelikopter opgeroepen.

Opgeschaald

Inmiddels is opgeschaald naar een zogenoemde 'grote brand', wat betekent dat er meerdere brandweereenheden opgeroepen worden om te helpen met het bestrijden van het vuur.

Update dinsdag 4 februari 11.00 uur

Op maandagavond 3 februari woedde er een grote brand en vonden er meerdere explosies plaats aan het Zuiderdiep in Valthermond. Bij de brand kwam één persoon om het leven, één persoon raakte lichtgewond en is aangehouden.

Explosies

De politie kreeg omstreeks 19:35 uur melding van een brand in een woning aan het Zuiderdiep in Valthermond. Mogelijk is de brand ontstaan door een explosie die hieraan voorafging, waarna een uitslaande brand ontstond. Ook tijdens de brand volgden er meerdere explosies in de woning. Vanwege de veiligheid werden er meerdere woningen in de directe omgeving ontruimd.

Overleden persoon

In de woning werd een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de identiteit van deze persoon. In de nabije omgeving werd een tweede slachtoffer aangetroffen. Het gaat om een 35-jarige man uit Emmen. Hij raakte gewond, maar was aanspreekbaar. Hij werd aangehouden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Wat zijn exacte betrokkenheid is geweest bij de brand wordt onderzocht.

Onderzoek

Vandaag gaat het onderzoek naar het ontstaan van de brand en de explosies verder. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) doet onderzoek in de woning. Daarna zal de Forensische Opsporing mogelijke sporen veiligstellen in de woning. Mocht u meer informatie hebben over de brand of de mogelijke toedracht, neem dan contact met de politie op via 0900-8844.