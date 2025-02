Tieners opgepakt voor brandstichting bij transportbedrijf waarnaast mensen sliepen

In de nacht van zaterdag 30 november op zondag 1 december 2024 woedde een grote brand bij een transportbedrijf aan de Tubantenweg in Oss. Vier vrachtwagencombinaties gingen in vlammen op en slechts door een muur gescheiden van de vlammen lagen mensen te slapen. De schade loopt in de tonnen. 'Maandag 3 februari hielden we twee 15-jarige jongens uit Oploo en Boxmeer aan, die we verdenken de brand te hebben gesticht', zo meldt de politie.

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden was te zien dat op het moment dat de brand uitbrak twee personen vanaf het hekwerk van het terrein wegliepen. We gingen ervan uit dat dit tweetal meer moest weten van deze brandstichting. Een uitgebreid rechercheonderzoek, waarin onder andere meer bewakingsbeelden werden bekeken en we getuigen hoorden, leidde tot de verdenking van de nu aangehouden jongens.

Motief nog niet duidelijk

Het motief achter deze brandstichting is vooralsnog niet bekend. We houden er echter rekening mee dat het jeugdige tweetal door een andere, nog onbekende verdachte geronseld is om de brand te stichten. Een fenomeen dat we vaker zien. We sluiten daarom niet uit dat er meer aanhoudingen in dit onderzoek zullen volgen.

Grote brand

In die nacht, even na half twee, werd een brand gemeld bij dit transportbedrijf. Toen de brandweer arriveerde hadden de vlammen al flink om zich heen gegrepen en stonden er vier vrachtwagens in brand. Ook een losstaande oplegger vatte vlam en de brand sloeg over naar de loods waar de voertuigen naast stonden. De brandweer kon voorkomen dat de loods helemaal afbrandde, maar enkele vrachtwagens die binnen stonden raakte wel beschadigd. In een pand vlak naast de brandende vrachtwagens lagen op dat moment enkele mensen te slapen. Gelukkig vielen er geen gewonden.