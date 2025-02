F-35 vliegers gaan in de lucht trainen in virtueel vijandelijk luchtruim

Vliegers optimaal trainen in een realistisch scenario met een gelijkwaardige tegenstander. 'Dat kan met nieuwe middelen die Defensie aanschaft. Daarmee is onder meer een vijandelijk luchtruim na te bootsen. Defensie zet hiermee ook een flinke stap naar een meer digitale krijgsmacht. Staatssecretaris Gijs Tuinman meldde dat maandag aan de Kamer', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Leren luchtafweersystemen te ontwijken of uit te schakelen

Vliegers leren zo complexe en goed gecoördineerde luchtafweersystemen te ontwijken of uit te schakelen. 'Ook opereren ze in een gebied waarvan de vijand de toegang wil blokkeren. De toestellen zijn hierbij daadwerkelijk in de lucht. De vijandelijke wapensystemen worden gesimuleerd', aldus het ministerie. Met deze nieuwe trainingsomgeving hoeven formaties vliegtuigen minder vaak op te stijgen. De vliegers kunnen zich in de beschikbare vlieguren maximaal richten op het bevechten van de vijand.

War room

De infrastructuur bestaat uit verschillende fysieke en virtuele technologieën. Hierbij zit een ruimte om militaire trainingsoperaties te plannen, coördineren en simuleren. Deze zogeheten ‘war room’ fungeert als een commandocentrum en wordt in bestaande bouw gevestigd.

Internationaal

Luchtmachtpersoneel traint bovengenoemde scenario’s nu voornamelijk in het buitenland. Door beperkte beschikbaarheid van oefenlocaties lukt dat slechts sporadisch. Vaker oefenen is noodzakelijk. Een eigen, deels virtuele trainingsomgeving, maakt dat nu mogelijk. Internationaal is er veel behoefte aan deze manier van trainen. Defensie wil de trainingsomgeving ook beperkt openstellen voor internationale partners. Dat gebeurt mogelijk tegen betaling.