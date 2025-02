Oude verkrachtingszaak 1995 Amersfoort, dader had kunsthand

Team Cold Case Midden-Nederland vraagt het publiek om hulp in een verkrachtingszaak in Amersfoort van dertig jaar geleden. Op 5 november 1995 werd een 17-jarige meisje seksueel misbruikt bij een spoorlijn. 'De zaak is nooit opgelost, maar de recherche hoopt dat nu alsnog te doen. Twee onthullingen kunnen daarbij helpen: de dader heeft vermoedelijk een kunsthand en hij heeft DNA achtergelaten', zo laat de politie dinsdag weten.

Ponlijntje

Het slachtoffer liep op 5 november 1995 rond 05:00 uur zaterdagnacht na een bezoek aan een café in de binnenstad naar huis. Vlakbij het zogenoemde Ponlijntje hoort ze voetstappen achter zich die steeds sneller klinken. Ineens wordt ze vastgegrepen. Het meisje begint hard te gillen, maar niemand hoort haar. Een man dwingt haar mee te lopen richting viaduct waar hij haar verkracht. Voordat de dader haar laat gaan, vertelt hij over zijn kunsthand. Hij zegt dat hij de enige met zo’n hand in Amersfoort is.

Onderzoek

De recherche heeft in 1995, maar ook daarna uitgebreid onderzoek gedaan. Uit veiliggestelde sporen is in 2018 een DNA-profiel van de dader verkregen. Dat profiel bleek niet voor te komen in de DNA-databank. Ook DNA-verwantschapsonderzoeken in 2021 en 2023 leverden niets op. We hopen dat er mensen zijn die aanslaan op de combinatie kunsthand, jaren ’90 en Amersfoort. Ook het gegeven dat er DNA van de dader bekend is, helpt wellicht een mogelijke drempel te verlagen om een naam aan ons door te geven.

Reconstructie op tv

Dinsdagavond 4 februari besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak. Dan is een reconstructie te zien en een interview met het slachtoffer. Ook komt de zaak een dag later aan bod in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.