Brandweer weet brand in houten dakconstructie Oirschot in de kiem te smoren

De brandweer werd dinsdagavond rond 20.25 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Galgenbos in Oirschot. Door hittestraling van het schoorsteenkanaal had een houten balk van de dakconstructie vlam gevat.

Hoogwerker

Vanuit de hoogwerker werden dakpannen van het dak verwijderd en van binnenuit werd de brandhaard afgeblust. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Ook de politie was met één eenheid ter plekke plaatse. Er raakte niemand gewond.

Extra bluswater

Om over voldoende bluswater te beschikken werd in eerste instantie de watertransportwagen vanuit Oirschot gealarmeerd, maar omdat een zandpad tussen het kanaal en het brand adres niet begaanbaar was voor dat voertuig werd nog een watertankwagen uit Best gealarmeerd. Echter eenmaal ter plaatse bleek de inzet van deze eenheid niet meer nodig en de brand onder controle. De twee blusvoertuigen kwamen uit Oirschot en Middelbeers. De hoogwerker uit Eindhoven (post Woensel).