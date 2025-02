Van Lienden en partners moeten 20 miljoen winst op mondkapjes terugstorten naar stichting

Verrijkt

Volgens de rechtbank hebben Sywert van Lienden en zijn andere twee zakenpartners zich met de mondkapjesdeal verrijkt ten koste van de stichting. 'Dat hadden zij niet mogen doen. De Staat heeft géén recht op de winst van de mondkapjesdeal. De rechtbank heeft vastgesteld dat bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend was dat de mondkapjesdeal werd gesloten met een commerciële bv van het drietal. Het maakte de Staat ten tijde van de deal niet uit waar de winst terecht zou komen', aldus de rechtbank.

'Mondkapjesdeal'

De zaken gaan over wat bekend is komen te staan als de “mondkapjesdeal”: de verkoop van 40 miljoen mondkapjes tijdens de coronacrisis, waar de Staat 100,8 miljoen euro voor betaalde aan de bv van de initiatiefnemers van Hulptroepen Alliantie. De drie hebben zo in één klap meer dan twintig miljoen euro winst gemaakt. Zowel Hulptroepen Alliantie als de Staat vonden dat zij recht hadden op de winst van de mondkapjesdeal.

'Bedrogen'

Volgens Hulptroepen Alliantie misbruikten de drie initiatiefnemers de naam en de inbreng van de vrijwilligers van de stichting en lieten ze hun eigen belang om geld te verdienen zwaarder wegen dan het belang van de stichting. De Staat meent dat het drietal het ministerie van VWS bedrogen heeft bij het sluiten van de mondkapjesdeal. Als het ministerie had geweten dat het drietal daar zelf zoveel geld mee zou verdienen, zou de mondkapjesdeal nooit op die manier zijn gesloten. Een derde zaak gaat over terugbetaling van de advocaatkosten aan Hulptroepen Alliantie. De rechtbank heeft vandaag één uitspraak gedaan in alle drie de zaken tegelijk.

Niet in belang Stichting Hulptroepen Alliantie gehandeld

De rechtbank stelt vast dat het drietal de leiding had over Stichting Hulptroepen Alliantie en daarom had moeten handelen in het belang van de stichting. Die stichting hadden zij opgericht met als doel zo snel en goedkoop mogelijk mondkapjes te verspreiden, in de eerste plaats onder zorgmedewerkers die op dat moment nog onbeschermd moesten werken. Het drietal heeft verzuimd het belang van Hulptroepen Alliantie te dienen, oordeelt de rechtbank. De drie richtten, zonder medeweten van alle anderen die zich inzetten voor het doel van Hulptroepen Alliantie, een concurrerende commerciële onderneming op en zijn hier niet transparant over geweest. Zij lieten hun persoonlijk belang om geld te verdienen aan de mondkapjesdeal zwaarder wegen dan het belang van Hulptroepen Alliantie. Daarom moeten zij Hulptroepen Alliantie ruim twintig miljoen euro betalen als voorschot op de schade. Het precieze bedrag aan misgelopen inkomsten moet worden vastgesteld in een aparte procedure.

Kosten juridische bijstand

Het drietal moet ook de kosten vergoeden die zij Hulptroepen Alliantie hebben laten betalen voor hun eigen juridische bijstand

Staat wist er van

De rechtbank geeft de Staat geen gelijk. Uit onderzoeken en getuigenverklaringen blijkt dat bij het ministerie van VWS wel degelijk bekend was dat werd gecontracteerd met de eigen bv van het drietal en dat het voor de Staat niet uitmaakte of er met de mondkapjesdeal winst werd gemaakt.