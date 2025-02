Ernstig ongeval tussen Papenvoort en Borger

Een automobilist is woensdagavond op de N857 bij Papenvoort gewond geraakt door een botsing met een trekker. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Forse schade

Door het ongeluk is de auto van de weg geraakt en tot stilstand gekomen in de sloot. Het voertuig was fors beschadigd. Ook de trekker is niet ongeschonden uit de botsing gekomen.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van het ongeluk kwam naast ambulance, politie en brandweer ook de traumahelikopter om hulp te verlenen. Hoe de botsing kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval de weg is tot 23.00 uur afgesloten geweest.

Onderzoek

De bestuurder van de personenauto van Oekraïense afkomst zal een onderzoek ondergaan gericht op artikel 8 van de wegenverkeerswet voor gebruik van alcohol en/of drugs.