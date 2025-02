Ongeval verkeersplein Gieten

Op het verkeersplein in Gieten heeft een automobilist woensdagavond laat een verkeersbord geramd en is daarbij gewond geraakt.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk werd een deel van de rotonde afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.