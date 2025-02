Defensie schaft nieuwe moderne militaire radio’s aan voor operationele eenheden

De eerste nieuwe militaire radio’s worden aangeschaft voor de operationele eenheden van de krijgsmacht. Uitlevering is naar verwachting volgend jaar. De levering komt voort uit het programma ‘Foxtrot’. Dit programma voorziet tal van eenheden in de hele krijgsmacht van moderne tactische communicatiemiddelen en IT-infrastructuur. Defensie zet hiermee een flinke stap naar een meer digitale krijgsmacht. Dat meldt staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag.

Combat net radio’s (CNR’s)

Defensie neemt de zogeheten combat net radio’s (CNR’s) af bij de Amerikaanse firma L3Harris. Dat geldt ook voor de bijbehorende software, randapparatuur en systeemintegratiediensten. De CNR’s vervangen de verouderde apparatuur. Krijgsmachtdelen gebruiken nu meerdere verschillende type radio’s. Met de CNR’s communiceren eenheden beter beveiligd en over grotere afstanden met elkaar. Daarnaast kunnen de verschillende domeinen zo beter met elkaar communiceren. En in internationaal verband.

Havelte

De radio’s uit deze eerste grote levering zijn bestemd voor de 44ste Bataljonstaakgroep van de landmacht in Havelte. Overige operationele eenheden van Defensie, zoals het Korps Commando Troepen, Defensie Helikopter Commando en het Korps Mariniers volgen daarna.

Omvangrijk onderdeel

De levering van de radio’s is een van de meest omvangrijke onderdelen van het programma Foxtrot. Deze levering is een eerste stap in de invoering van een mix aan moderne informatie- en communicatiesystemen. Met deze mix kunnen commandanten en eenheden veilig, sneller en slimmer handelen dan de vijand.