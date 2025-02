OM eist geëist tegen havenbeveiliger na samenwerking met criminelen

Zonder hulp van binnenuit is het binnensmokkelen van verdovende middelen in de Rotterdamse haven praktisch onmogelijk. Er hangen onder andere camera’s, er zijn hekken om terreinen geplaatst en er zijn toegangscontroles om de containerterminals op en af te komen. Naast de politie en de douane rijden er beveiligers rond. 'Eén van die beveiligers werkte volgens het OM samen met drugscriminelen. Tegen hem is vrijdag 12 maanden cel geëist', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Onderschepte chatgesprekken

'De verdachte kwam bij de opsporingsdiensten in beeld nadat uit onderschepte chatgesprekken bleek dat de Rotterdammer bezig was met het voorbereiden van een drugsuithaal', aldus het OM. Hij communiceerde met een versleutelde telefoon over de aankomst van ‘belangrijke vessels’, stuurde containernummers door en exacte locaties waar beveiligingscamera’s hingen. Ook gaf hij in de chats aan zijn rooster zo te kunnen aanpassen aan het schema van ‘die jongen die naar binnen gaat rijden van ons.’

Invoer cocaïne

Volgens de officier van justitie is duidelijk dat de verdachte wist wat er met zijn informatie zou worden gedaan. Hij hielp criminelen in plaats de haven te beveiligen. “Want de terminologie in de berichten zijn termen die tegen de geschetste achtergrond duidelijk in verband te brengen zijn met de invoer van cocaïne. Bovendien heeft verdachte het over een ‘bak’ die op de terminal staat en dat de ‘soldaten’ al binnen zijn. Ook reageert hij op een foto van in plastic verpakte blokken in een auto met de veelzeggende woorden “Sterk”.

Cruciale rol

Volgens het OM heeft de beveiliger een cruciale rol gehad in de drugssmokkel. Zijn handelingen en inlichtingen zijn essentieel als je bedenkt hoe groot de haven is en er tienduizenden containers staan op zwaar beveiligde terreinen. Hij misbruikte zijn functie als beveiliger. De officier van justitie: “En dat is strafverzwarend. De verdachte heeft een bijdrage geleverd aan de instandhouding van het internationale drugscircuit. Cocaïne is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar gaat veelal gepaard met criminaliteit waaronder ernstige geweldsincidenten. De verdachte heeft hier geen oog voor gehad.” De rechter doet over twee weken uitspraak.