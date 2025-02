Celstraffen voor verduisteren en witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst

Witwassen

Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat een 65-jarige man uit Rotterdam enkel betrokken was bij het witwassen van het bedrag en legt hem een celstraf van 24 maanden op. Twee betrokken bv’s krijgen geldboetes en een derde bv wordt door het hof vrijgesproken.

Verduistering

Een 61-jarige man uit Duiven besloot uit onvrede met zijn werksituatie om de Belastingdienst een groot geldbedrag afhandig te maken. De 61-jarige man werkte dertig jaar lang bij de Belastingdienst en kon door zijn functie in de systemen. Hij zorgde ervoor dat een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd opgelegd aan één van de bedrijven van de 65-jarige man. Naar het oordeel van het hof is echter van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de 65-jarige en 61-jarige man geen sprake. De verduistering is niet gezamenlijk uitgevoerd en de bijdrage van de 65-jarige man is te beperkt, waardoor het hof de 65-jarige man vrijspreekt van dit feit en de 61-jarige als enige pleger van de verduistering aanmerkt.

Turkse bankrekeningen

Nadat het bedrag op de rekening van een bedrijf van de 65-jarige man was gestort, werd het binnen enkele uren weggesluisd. Er werd via 41 boekingen bijna 19,4 miljoen euro overgemaakt naar twee rekeningen in Turkije. Deze rekeningen stonden op naam van de zwager van de 65-jarige man. Verder werd 110 duizend euro overgemaakt naar een ander bedrijf van de 65-jarige man. De 61-jarige man was naar Turkije vertrokken om zijn deel van de buit te ontvangen, maar is uiteindelijk zonder iets van het geld te zien teruggekeerd naar Nederland.

Geldboetes bedrijven

Het hof veroordeelt twee bedrijven van de 65-jarige man tot geldboetes van 27 duizend en 18 duizend euro. Gelet op het feit dat de bv's inmiddels zijn ontbonden en de ouderdom van de feiten komt het hof tot fors lagere geldboetes in vergelijking met de rechtbank. Daarnaast bepaalt het hof dat één van de bedrijven als bijkomende straf het in beslag genomen bedrag van 110 duizend euro, kwijtraakt. Dat is het bedrag dat op de rekening van dit bedrijf is bijgeschreven als onderdeel van het witwassen. Van een derde bv van de 65-jarige man was in hoger beroep enkel de verdenking van verduistering aan de orde, een feit waarvoor het hof de 65-jarige man en ook deze bv van hem heeft vrijgesproken.