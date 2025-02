Vorig jaar 76 miljoen luchtvaartpassagiers 6 procent minder dan in 2019

In 2024 reisden 76,2 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. 'Dat is bijna 7 procent meer dan in 2023, maar 6 procent minder dan in 2019, voor de coronapandemie', zo meldt het CBS vrijdag.

Vrachtvervoer

'Er waren 537 duizend vluchten in het handelsverkeer, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. Het vrachtvervoer door de lucht nam met bijna 8 procent toe tot ruim 1,5 miljoen ton', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Derde kwartaal meeste vluchten

Zoals in de meeste jaren vonden ook in 2024 in het derde kwartaal de meeste vluchten plaats en werden ook de meeste passagiers vervoerd; in dit kwartaal vallen de school- en de bouwvakvakanties. Met 49,2 duizend vluchten en 7,4 miljoen vervoerde passagiers was augustus de drukste maand van 2024. De drukste dagen waren maandag 29 juli en maandag 5 augustus met 252 duizend reizigers per dag. De rustigste dag was dinsdag 16 januari met 131 duizend aankomende of vertrekkende passagiers.

Toename luchtvaart door Amsterdam Schiphol

De toename van het aantal vluchten en vervoerde passagiers in 2024 kwam vooral door de groei op Amsterdam Schiphol. Van en naar Amsterdam Schiphol werden er bijna 474 duizend vluchten uitgevoerd, 7,2 procent meer dan in 2023. Van en naar Maastricht Aachen Airport waren er 5,5 procent meer vluchten, maar dit cijfer is enigszins vertekend omdat dit vliegveld in mei en juni 2023 vanwege baanrenovatie gesloten was.

Stijging reizigers via Schiphol 8 procent

Het aantal vervoerde passagiers van en naar Schiphol steeg met bijna 8 procent naar 66,8 miljoen reizigers. Via Eindhoven Airport werden bijna 18 duizend reizigers minder vervoerd dan in 2023, maar met 6,9 miljoen vervoerde passagiers blijft Eindhoven Airport nog altijd Nederlands tweede luchthaven.