Man gewond na schietincident Fuikstraat Rotterdam

Melding bloedende man op de Pootstraat

Om 18.20 uur kwam bij de politie een melding binnen over een bloedende man in een auto op de Pootstraat in Rotterdam-Crooswijk. 'De man bleek een schotwond te hebben. Later bleek dat hij eerder op de Fuikstraat in Rotterdam was beschoten. Het slachtoffer is daarna met de auto weggereden. Op de Ommoordsestraat heeft het slachtoffer een aanrijding gehad. Op de Pootstraat is het slachtoffer met zijn auto gestopt en heeft een omstander de politie gebeld', aldus de politie.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht en schutter(s). Heeft u informatie of beelden en heeft u nog niet met de politie gesproken bel 0900-8844.