Nevin (36) werd slachtoffer van femicide: OM eist 22 jaar cel tegen ex-vriend

In februari 2024 wordt in Eindhoven een vrouw van 36 doodgestoken op straat. Haar ex-vriend meldt zich een dag later bij de politie in België, waar hij wordt aangehouden. 'Afgelopen vrijdag stond de 38-jarige man voor de rechter voor de moord op zijn ex-vriendin', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eist een gevangenisstraf van 22 jaar tegen hem.

Nevin (36) 17 keer gestoken

Op zondag 4 februari 2024 krijgt de politie tegen 3.00 uur een melding van een mishandeling van een meisje op de Pastoor Petersstraat in Eindhoven. Het meisje blijkt de Turks-Bulgaarse Nevin (36) te zijn. Ze is neergestoken en overlijdt later die nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze blijkt in totaal 17 keer te zijn gestoken.

Aanhouding

In het onderzoek dat volgt wordt haar ex-vriend als verdachte aangemerkt. De man meldt zich een dag later bij de politie in België. Daar wordt hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Nevin. Later die maand wordt hij overgeleverd aan Nederland. De politie heeft dan al een redelijk goed beeld van wat zich die fatale nacht en de periode daarvoor heeft afgepeeld.

Relatie

Nevin en de verdachte hadden enkele maanden een relatie, maar wanneer die wordt beëindigd kan de man dit maar moeilijk verkroppen, zo blijkt onder meer uit getuigenverklaringen en berichten die zijn aangetroffen op de telefoons van verdachte en het slachtoffer. Uit het onderzoek komt een beeld naar boven van een verdachte die scheldt, controleert, manipuleert en bedreigt: ‘Hij wil weten waar ze is, waarom ze niet opneemt of met wie ze aan het chatten is’, licht de officier van justitie toe op zitting.

Mishandeling

Ook die avond blijkt dat verdachte veel moeite doet om met Nevin in contact te komen. Terwijl zij heeft aangegeven geen contact te willen, belt hij haar tussen 22.09 uur en 1.17 uur maar liefst 72 keer. Geen enkele keer neemt Nevin op. Uiteindelijk weet de verdachte zijn ex-vriendin ongeveer een uur na de laatste belpoging te vinden in een café op Stratumseind, waar ze dan samen met een vriend is. De vriend wordt daar door de verdachte mishandeld. Ook dit feit is vandaag bij de strafzaak betrokken.

Naar huis

Kort daarna loopt de verdachte naar huis om zich om te kleden en naar de plek te gaan waar Nevin uiteindelijk wordt neergestoken. Vrijwel de gehele route is de man te volgen op camerabeelden. De officier van justitie: ‘Inmiddels weten we dus waarom verdachte snel naar huis liep. Dat maakt het ook verschrikkelijk om te zien. Verdachte is naar huis gesneld om precies datgene te doen wat hij eerder al tegen een vriend had gezegd: ‘Als hij ze zou betrappen, dan zou hij ze allebei vermoorden.’

Moord

Volgens de officier van justitie blijkt uit alles dat er sprake is van voorbedachte rade en dus van moord. Hij doelt onder meer op de uitspraak die de verdachte tegen zijn vriend deed en een spraakbericht dat hij rond 2.10 naar Nevin stuurde. Ook het thuis omkleden en het mes pakken maakt dat de officier van justitie van oordeel is dat er sprake is van een vooropgezet plan, net als het gegeven dat hij Nevin op heeft staan wachten bij de plek waar hij zijn ex aanviel.

'Mensonterend'

De officier van justitie stelt dat de verdachte op een gruwelijke en nietsontziende manier zijn ex-partner om het leven bracht en onderstreept dat er sprake is van femicide: ‘Hij heeft nooit kunnen accepteren dat hun relatie over was. Net zoals hij niet heeft kunnen accepteren dat Nevin die bewuste avond plezier zou hebben met een ander. Nevin is vermoord, omdat verdachte haar de vrijheid en het plezier niet gunde. Op mensonterende wijze heeft verdachte Nevin van het leven beroofd.’

22 jaar celstraf

Onder meer gelet op bovenstaande vindt het OM een gevangenisstraf van 22 jaar op zijn plaats. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.