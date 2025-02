'Voetgangersveiligheid moet plek krijgen in beleid en praktijk'

Voor het eerst sinds jaren is er tijdens het Commissiedebat Verkeersveiligheid op 11 februari prominent aandacht voor het verbeteren van voetgangersveiligheid. Het merendeel van de voetgangersongevallen wordt niet gezien als verkeersongeval. Toch is het juist belangrijk om deze groep een plek te geven in beleid en praktijk.

Onderzoek van VeiligheidNL laat zien dat er jaarlijks ruim 20.000 personen een Spoedeisende Hulp bezoeken door een voetgangersongeval. Hiervan krijgt ongeveer 15 procent een botsing met een rijdend voertuig, zoals een auto of fiets. In ruim 85 procent van de gevallen gaat het om een enkelvoudig voetgangersongeval. Hierbij wordt letsel opgelopen doordat men valt of botst met een obstakel, zoals een losliggende stoeptegel. Deze groep wordt vaak vergeten omdat ze niet onder de gangbare definitie van een verkeersongeval vallen. Er is namelijk geen rijdend voertuig bij betrokken.

Een groot deel van deze voetgangersongevallen leidt echter tot ernstig, langdurig letsel. Daarnaast neemt de kans op een enkelvoudig voetgangersongeval aanzienlijk toe met het toenemen van de leeftijd. Naar verwachting zullen de aantallen de komende jaren stijgen vanwege de dubbele vergrijzing, met hoge medische en verzuimkosten tot gevolg. Daarom is het zo belangrijk om voetgangersveiligheid een plek te geven in beleid en praktijk.

Bij voetgangersongevallen zijn meerdere factoren van invloed, zoals de openbare ruimte, gedrag en gezondheid. Hierdoor is er niet één aanpak om ze te voorkomen. Het zal eerder gaan om een combinatie van verschillende aanpakken, waarbij er een rol is weggelegd voor wegbeheerders, beleidsmakers (van gemeenten), zorgverleners én de voetgangers zelf. Laten we daarbij óók oog houden voor de enkelvoudige voetgangersongevallen.