Lokaal 5 centimeter sneeuw mogelijk in het noordoosten

In de nacht naar dinsdag trekt een neerslaggebied over het land dat gepaard gaat met winterse neerslag. In het zuiden en midden blijft het te zacht en valt voornamelijk regen of natte sneeuw. Verder naar het noorden gaat de neerslag in de loop van de nacht over in sneeuw. Ten noorden van de lijn Alkmaar-Enschede kan het enige tijd gaan sneeuwen, waardoor er regionaal een sneeuwdek kan ontstaan van enkele centimeters. De meeste sneeuwval wordt verwacht in Groningen. Hier kan lokaal 4 centimeter vallen.

Deze maandag begint droog, maar op de meeste plaatsen is het aanzicht ronduit grijs door de aanwezigheid van laaghangende bewolking. In combinatie met temperaturen net boven het vriespunt en een straffe oostenwind voelt het deze maandagochtend guur en winters aan.

In de loop van de dag trekt een gebied met lichte neerslag vanuit het zuiden over het land. Aan het begin van de middag begint het in het zuiden van het land te regenen bij temperaturen enkele graden boven het vriespunt. Het neerslaggebied trekt gedurende de middag verder noordwaarts, maar het is dan overal nog net te zacht te zijn voor sneeuwval. Alleen op de Veluwe en in de Limburgse heuvels is wat (natte) sneeuw niet uitgesloten.

Vanuit het zuiden sneeuwval

Maandagavond hebben we nog steeds te maken met hetzelfde neerslaggebied dat pal boven ons land ligt. Aangezien de neerslagintensiteit vrij laag is valt op de meeste plaatsen een mix van natte sneeuw en regen. In de nacht naar dinsdag volgt vanuit het zuiden een tweede neerslaggebied dat gepaard met een hogere intensiteit. Dit neerslaggebied gaat echter ook gepaard met de instroom van zachtere lucht vanuit het zuiden.

Hierdoor valt in de zuidelijke helft van het land een mix van regen en natte sneeuw bij temperaturen enkele graden boven het vriespunt. In het noorden blijft de wind uit het oosten waaien, waardoor het hier regionaal koud genoeg is voor sneeuwval. Ten noorden van de lijn Alkmaar-Enschede lijkt de neerslag in de loop van de nacht over te gaan in sneeuwval.

bron: Weeronline