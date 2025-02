Automobiliste botst op schrikblok

Op de Bosscheweg in Boxtel vond zondagavond laat rond 23.30 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een automobiliste botste met haar auto op een schrikblok in de berm nabij een knik in de weg.

Een schrikblok is een ongelijkvormig, puntig of afgerond obstakel gemaakt van geprefabriceerd beton in de vorm van een keg.

De auto raakte zwaar beschadigd en de rijbaan raakte verspert. Verkeer kon over het fietspad om het ongeval heen. Medeweggebruikers boden eerste hulp aan de twee inzittende van het voertuig. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig geborgen.