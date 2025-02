Burgemeester sluit bedrijfspand in Almere na schietincident

Burgemeester Hein van der Loo heeft een bedrijfspand aan de Markerkant in Almere tijdelijk gesloten. 'Aanleiding voor de sluiting is een schietincident op zaterdag 26 januari in de directe omgeving van het pand', zo meldt de gemeente Almere maandag.