Koning naar Estland voor bezoek detachement Koninklijke Luchtmacht

Koning Willem-Alexander brengt op donderdag 13 februari een bezoek aan de Nederlandse troepen in Ämari in Estland. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis maandag.

F-35 gevechtsvliegtuigen

'Op deze vliegbasis zijn 4 Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen gestationeerd die het NAVO-luchtruim aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken. Zo’n 90 tot 150 militairen maken deel uit van de NAVO enhanced Air Policing missie in de Baltische Staat', aldus de RvD.

Briefingruimte

Tijdens het bezoek krijgt Koning Willem-Alexander uitleg over het doel en belang van de Nederlandse inzet. In de briefingruimte wordt hij van de laatste stand van zaken van de operatie op de hoogte gebracht. Daarna verplaatst het gezelschap zich naar de shelter waar de F-35’s staan, waar de Koning uitleg krijgt over het gevechtsvliegtuig. Na een rondgang over het terrein woont hij een oefening bij en spreekt Koning Willem-Alexander met enkele detachementsleden.

Grensbewaking NAVO-verdragsgebied

Nederland draagt van december 2024 tot en met maart dit jaar bij aan de missie in Estland. De F-35's monitoren de grens van het NAVO-verdragsgebied. Daaronder valt ook de 'quick reaction alert', dat wordt geactiveerd wanneer een toestel bijvoorbeeld het NAVO-luchtruim benadert zonder zich te identificeren. Door F-35’ s in te zetten aan de oostflank draagt Nederland met geavanceerde militaire capaciteiten bij aan de afschrikking van Rusland.