Kalf Schotse Hooglander gered uit wildrooster

Maandagmiddag rond 12.30 uur werd de brandweer Borger opgeroepen voor een melding van een dier in problemen aan de Hoofdstraat in Schoonloo. Voetgangers hadden een Schotse Hooglander kalf aangetroffen dat vast zat in een wildrooster op een keienstrook in de buurt van Loomeer.